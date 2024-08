Urgent! Police judiciaire: Nommé directeur, Mamadou Lamine Niang a été installé par Mame Seydou Ndour - adakar.com

Urgent! Police judiciaire: Nommé directeur, Mamadou Lamine Niang a été installé par Mame Seydou Ndour Publié le jeudi 15 aout 2024

Promu directeur de la Police judiciaire, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Mamadou Lamine Niang a été installé par le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Mame Seydou Ndour.

Le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Mamadou Lamine Niang, a officiellement pris ses fonctions à la tête de la Direction de la Police judiciaire.



La cérémonie d’installation a été présidée par le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Mame Seydou Ndour. Mamadou Lamine Niang succède à Idrissa Cissé, également commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle.



