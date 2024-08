Épidémie du sida au Sénégal : Voici les chiffres officiels - adakar.com

Sida

« Sénégal : Plus de 22. 000 filles âgées de 15 ans, et plus, sont atteintes du sida ». Cette information, donnée par Pulse dans son compte TikTok et largement partagée sur Facebook a fait le tour de la toile. Seneweb, qui tente d’en savoir plus, a contacté des spécialistes du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Mais en réalité, les données officielles sont en deçà de ces chiffres avancés. Pour le Dr Karim Diop, secrétaire général du Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann (Crcf), le Sénégal est un pays de basse prévalence pour le VIH/sida. Il se distingue des autres pays de la sous-région, mais également de la zone Afrique.



« Cette basse prévalence qui est constante depuis de longues années, grâce au travail qui est mené par le programme. La prévalence actuelle est de 0,3 %, selon les dernières estimations de spectrum de l’Onusida ».



Le professionnel soutient que « si on se base sur les résultats du recensement qui fait état d’une population de plus de 18 millions de personnes, la prévalence actuelle est de 41 584 personnes qui vivraient avec le VIH/sida au Sénégal ».



Il admet, toutefois, que l’épidémie a tendance à se féminiser, rappelant que le VIH atteint généralement les populations qui sont sexuellement actives donc qui ont plus de 15 ans. « Si on distingue les différentes proportions, on a un nombre d’hommes qui vivent avec le VIH/sida estimé à 18 931 tandis que celui des femmes de plus de 15 ans qui vivraient avec le VIH/sida est estimé à 19 024 », a assuré le Dr Diop.



De son avis, « il faut considérer plutôt les valeurs relatives que des valeurs absolues en sachant également que c’est un cumul de chiffres existants, puisque c’est le nombre total des personnes qui vivraient avec le VIH/sida ».