Conseil de sécurité de l’ONU : le Nigeria critique les avertissements des occidentaux sur les voyages en Afrique : « Le risque existe partout » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Conseil de sécurité de l’ONU : le Nigeria critique les avertissements des occidentaux sur les voyages en Afrique : « Le risque existe partout » Publié le jeudi 15 aout 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Le président Sall a pris part à la 70eme Assemblée Générale de l`ONU

Dakar, le 30 septembre 2015 - Le président de la République a pris part à la 70eme Assemblée générale de l`Organisation des Nations Unies. Il était la tête d`une importante délégation du Sénégal. Tweet

Yusuf Tuggar, ministre nigérian des Affaires étrangères, a vivement critiqué les avertissements émis par les pays occidentaux contre les voyages en Afrique, soulignant que ces nations devraient d'abord se concentrer sur leurs propres problèmes de sécurité, renseigne Sputnik Afrik.



Dans une déclaration faite à Newsweek, Tuggar a affirmé que « le risque ou le danger existe partout », faisant référence aux préoccupations croissantes concernant la sécurité en Afrique, malgré les défis de sécurité importants auxquels sont confrontés de nombreux pays occidentaux eux-mêmes. Selon lui, les avertissements de voyage ne devraient pas cibler spécifiquement l'Afrique, mais plutôt prendre en compte la réalité globale des menaces à la sécurité.



Le ministre a souligné que cette perception négative injustifiée nuit au tourisme et aux échanges économiques en Afrique, tout en ignorant les efforts continus des pays africains pour améliorer la sécurité et la stabilité dans leurs régions respectives. Tuggar a appelé à une approche plus équilibrée et factuelle de la part des pays occidentaux, qui reconnaît la complexité des défis sécuritaires mondiaux plutôt que de stigmatiser des régions entières.



Cette critique survient dans un contexte où plusieurs pays européens et américains ont récemment émis des alertes de sécurité pour certains pays africains, ce qui a suscité des tensions diplomatiques et des discussions sur l'équité et la précision des évaluations de risques.