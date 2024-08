Paris sportifs : 1561 milliards FCFA dépensés par la jeunesse africaine en 2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Paris sportifs : 1561 milliards FCFA dépensés par la jeunesse africaine en 2023 Publié le mercredi 14 aout 2024 | pulse

Tweet

Le marché des paris sportifs explose en Afrique avec l’installation de géants mondiaux à à l’instar de Premier Bet. En 2023, la jeunesse africaine a investi plus de 1561 Milliards de FCFA dans les paris sportifs d’après le rapport de Bloomberg.



Toujours dans cette veine, on peut lire que « la société d’analyse H2 Gambling Capital estime qu’entre 2013 et 2023, la valeur des paris en ligne a été multipliée par cinquante à travers le continent pour atteindre les 2,6 milliards d’euros environ ».



Un tel développement est sans doute dû à la popularisation des paris en ligne et aux campagnes d’incitation au pari qui inondent les réseaux sociaux fréquentés majoritairement par les jeunes.



A Dakar, les publicités pour ces entreprises fleurissent. Le continent africain est considéré par les spécialistes du secteur du pari sportif comme un marché prometteur avec sa jeunesse toujours plus urbaine et connectée.



L’agence Bloomberg relaie des estimations de la société d’analyse H2 Gambling Capital selon laquelle, entre 2013 et 2023, la valeur des paris en ligne avait été multipliée par cinquante à travers le continent pour atteindre les 2,6 milliards d’euros environ.



La Loterie nationale sénégalaise (Lonase), chargée de la régulation des jeux de hasard et de l’octroi des licences aux bookmakers qui s’installent dans le pays, déclarait en 2022 un chiffre d’affaires record de 266 milliards de francs CFA. Cette année-là, elle lançait Lonase Bet, sa propre plateforme de pari en ligne.



Le secteur des paris est aussi rattrapé par des affaires judiciaires. Le 4 août, le directeur général de Premier Bet Sénégal a été arrêté à l’aéroport international Blaise-Diagne de Dakar (AIBD). Quelques jours auparavant, des employés de l’entreprise lancée dans le pays en 2013 recevaient un message Whatsapp de leur direction qui annonçait une cessation de l’activité.