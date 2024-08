JO 2024: le drapeau olympique arrive à Los Angeles, prochaine ville hôte des Jeux - adakar.com

News Sport Article Sport JO 2024: le drapeau olympique arrive à Los Angeles, prochaine ville hôte des Jeux Publié le mercredi 14 aout 2024 | RFI

Le passage de relais est officiellement validé. Le drapeau olympique est arrivé sous un soleil radieux lundi 12 août à Los Angeles, où les autorités ont désormais quatre petites années pour organiser des Jeux capables de rivaliser avec le spectacle proposé par Paris.



La maire de Los Angeles, Karen Bass, a atterri dans un avion siglé de palmiers et du logo « LA 2028 », avant de parader sur le tarmac avec l'étendard aux cinq anneaux, en compagnie de plusieurs athlètes américains et du gouverneur de Californie, Gavin Newsom.



Après ces Jeux dans la capitale française, largement considérés comme un succès sportif, populaire et culturel, l'édile américaine a jugé que Los Angeles avait « beaucoup à apprendre » de Paris, notamment sur sa capacité à organiser des « Jeux olympiques pour tous » avec des activités parallèles prévues pour ceux qui n'avaient pas de billets. « Nous ressentons la pression de veiller à ce que notre ville et notre région soient préparées », a-t-elle ajouté, estimant qu'il allait falloir « appuyer sur l'accélérateur. »