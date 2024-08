Corruption : L’Etat a perdu 118 milliards de francs CFA - adakar.com

Corruption : L'Etat a perdu 118 milliards de francs CFA
Publié le mercredi 14 aout 2024

Le Siège principal de la BCEAO à Dakar

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a élargi le système de paiement instantané interopérable de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dont la phase pilote a été lancée le lundi 22 juillet 2024.



En effet à la suite du lancement de la phase pilote du projet de mise en place d’un système de paiement instantané dans l’UEMOA, les institutions financières ont poursuivi leurs travaux de préparation technique. Des travaux qui ont abouti, le lundi 12 août 2024, à l'intégration de soixante-cinq (65) autres participants à phase pilote du projet de mise en place d’un système de paiement instantané dans l’UEMOA.



Ces nouvelles institutions financières qui rejoignent la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine portent ainsi le nombre total d'institutions participantes à quatre-vingt dix (90), dont soixante-sept (67) banques, neuf (9) établissements de monnaie électronique (EME) et quatorze (14) systèmes financiers décentralisés (SFD), indique la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).



Par pays d’implantation, il s’agit de :



Bénin: Ecobank ; MTN ; Orabank ; UBA ; CORIS BANK ; BOA ; MOOV ; CBAO.



Burkina: Ecobank ; Orabank ; UBA ; BCB ; COFINA; CORIS BANK ; Baobab ; BOA; Orange Finances Mobile ; ACEP ; CBAO.



Côte d’Ivoire: Ecobank ; Mansa Bank ; MTN ; Orabank ; UBA SIB ; Guaranty trust Bank ; Bank d'Abidjan ; Baobab ; Bridge bank ; ORANGE BANK ; BMS ; CORIS BANK ; COFINA ; FINELLE ; Société Générale ; BOA ; Orange Finances Mobile; BNI.



Guinée-Bissau: Banco Da União ; Ecobank ; Orabank ; CORIS BANK.



Mali : BCI; Ecobank ; Orabank ; BIM ; SAMA Money ; Orange ; Baobab ; UBA ; BNDA ; BMS ; COFINA ; CORIS BANK ; BOA.



Niger : Ecobank ; Orabank ; CORIS BANK ; BOA ; CBAO ; Sonibank.



Sénégal ; BNDE ; Crédit International ; Ecobank ; FBNBank ; Mobile Cash ; Orabank ; ACEP ; Crédit du Sénégal ; Orange Finance Mobile ; BDK ; LBA ; Baobab ; UBA ; Crédit Mutuel du Sénégal ; COFINA ; CORIS BANK ; CBAO ; Société Générale ; BICIS ; BOA ; La Banque Outarde ; Crédit KASH.



Togo : Ecobank ; Orabank ; BIAT ; COFINA ; CORIS BANK ; SUNU Bank Togo BOA.



Selon la BCEAO, "la nouvelle infrastructure de paiement instantané interopérable, opérationnelle en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est capable de traiter les transactions de toute nature, quel que soit le type de compte."



La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest précise que cette phase pilote va lui permettre "de tester le système interopérable et aux participants de s’assurer que leurs systèmes fonctionnent conformément aux spécifications définies, étape importante avant l’ouverture prochaine des services au public."



Makhtar C.