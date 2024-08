Lancement d’une plateforme officielle pour le recensement des médias au Sénégal - adakar.com

Lancement d'une plateforme officielle pour le recensement des médias au Sénégal Publié le mercredi 14 aout 2024

© Autre presse par DR

presses et médias

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique annonce le lancement d’une nouvelle plateforme officielle destinée au recensement des médias au Sénégal. Cette initiative vise à centraliser et à faciliter l’accès aux informations concernant les différents organes de presse du pays, afin de mieux structurer le paysage médiatique national.



Pour marquer ce lancement, le ministère organise un point de presse qui se tiendra le vendredi 16 août à partir de 10 heures à la Maison de la Presse. Cette rencontre sera l’occasion pour les responsables de présenter en détail les fonctionnalités de la plateforme, les objectifs visés par ce recensement, et d’expliquer les avantages pour les médias, les professionnels du secteur, et le public.