Sénégal : Un programme de 80 millions FCFA pour accompagner 600 entrepreneurs Publié le mercredi 14 aout 2024

Sénégal : Un programme de 80 millions FCFA pour accompagner 600 entrepreneurs

Au Sénégal, la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) et le Fonds de financement de la formation professionnelle (3FPT) renforcent leur collaboration dans le cadre du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes (PAVIE). À cet effet, les deux structures ont signé une nouvelle convention de partenariat.



Le programme mis en place est évalué à 80 millions FCFA. L'enveloppe devrait permettre d'accompagner techniquement plus de 600 bénéficiaires dans des domaines tels que l'accès aux marchés et aux technologies, les formations en techniques managériales etc. Ainsi l'objectif de la formation est de rendre compétitifs les entrepreneurs porteurs de projet mais également développer l'employabilité pour les autres.



Selon la déléguée générale de la DER/FJ, Aïssatou Mbodji, la collaboration initiale entre les deux institutions, portant sur un montant global de 275 millions FCFA a permis la formation de 4 021 bénéficiaires et le financement de 534 porteurs de projets, qui ont été formés par le 3FPT et reversés à la DER/FJ pour l'octroi de financements. Fort de cela, Aissatou Mbodji estime que cette action envers les entrepreneurs participera à plus de compétitivité et au développement de l'activité dans plusieurs secteurs.