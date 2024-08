Senelec: les agents contractuels observent un arrêt de travail après la mort par électrocution d’un agent - adakar.com

Senelec: les agents contractuels observent un arrêt de travail après la mort par électrocution d'un agent Publié le mercredi 14 aout 2024

© Autre presse

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec)

Les travailleurs contractuels de la société nationale de gestion et de distribution d'électricité, Senelec, ont entamé un arrêt de travail pour dénoncer la mort par électrocution d'un des leurs.



Les faits ont eu lieu le 7 août dernier. L'agent en question était en service dans la commune de Missirah, département de Koungheul, dans la région de Kaffrine.



L'agent, âgé d'une trentaine d'années, a reçu une puissante décharge électrique, avant de chuter mortellement au moment où il faisait un entretien sur le réseau électrique de la ville de Kaffrine.



Il sera par la suite pris en charge et évacué par les agents de santé du poste de Missirah Wadene qui ont acheminé le corps sans vie de ce trentenaire au poste de santé de Missirah, puis à la morgue du centre de santé de Koungheul.



L'accident meurtrier est survenu au moment où la victime effectuait des travaux d’entretien dans la commune de Missirah, département de Koungheul.



Dans un communiqué, le Collectif des contractuels de distribution de la Senelec a décidé d’observer une journée d’arrêt de travail ce mercredi 14 août 2024 en solidarité avec leur défunt collègue El Hadji Malick Badiane ainsi que sa famille.



Par ailleurs, les membres du Collectif comptent se rendre ce mercredi au domicile du défunt sis à Kaffrine pour présenter ses condoléances à la famille de la victime.



Makhtar C.