Keur Ayip :Les douanes saisissent un important stock de médicaments prohibés et de chanvre indien lors de deux opérations
Publié le mercredi 14 aout 2024

Le trafic de faux médicaments inquiète de plus en plus

La brigade commerciale des douanes de Keur Ayip a découvert un dépôt illégal de médicaments prohibés et a effectué plusieurs saisies importantes lors de récentes opérations de contrôle.



Dans la nuit du 10 au 11 août 2024, vers 3 heures du matin, les agents des douanes ont intercepté un stock de médicaments frauduleusement débarqués d’une pirogue sur la rive du Baobolong, entre Ndiba-Ndiayène et Firgui, dans le département de Nioro du Rip. Les produits saisis comprennent 196 pots de 1 000 comprimés de chlorphéniramine tablets, 137 pots de 1 000 comprimés de chlorphéniramine Maliate IP, et 200 boîtes de 10 paquets de huit comprimés de Puregrey 100, représentant une valeur totale de plus de 170 millions FCFA.



Par ailleurs, dans le cadre d'une mission de sécurité, la brigade commerciale des douanes de Moussala, subdivision de Kédougou, a saisi 65 kg de chanvre indien dissimulés dans la cabine d'un porte-conteneurs en provenance d’un pays voisin. La drogue a été découverte lors du ciblage et du contrôle de moyens de transport suspects.



Dans une autre opération menée par la brigade mobile des douanes de Matam, un véhicule Toyota Hiace en provenance de Bakel a été intercepté à Ogo. La fouille a permis de découvrir 27 kg de chanvre indien soigneusement emballés en 36 paquets dans une malle et un sac de voyage. La valeur totale des saisies de chanvre indien est estimée à 36 millions FCFA.



Ces saisies illustrent l'engagement des services douaniers à lutter contre la contrebande et le trafic de substances illicites, renforçant ainsi les mesures de sécurité aux frontières et sur le territoire national.





HB