Accords Sénégal-Gambie : le passage gratuit pour 353 camions et réduction des frais de transit obtenus lors des négociations

Le ministre sénégalais des Transports, accompagné de son collègue du Commerce, Monsieur Serigne Guèye Diop, a annoncé le passage gratuit avec balise pour 353 camions sénégalais bloqués le long de la frontière sénégalo-gambienne, a annoncé El Malick Ndiaye via son compte X, exTwitter.



Cette décision fait suite à une réunion de travail tenue ce mardi 13 août 2024, en Gambie avec les ministres gambiens des Transports, des Travaux publics et des Infrastructures, Monsieur Ebrima Sillah, et du Commerce, Baboucar Ousmaila Joof.



Initialement, la Gambie avait imposé une taxe de balise de 16.000 FCFA dans les deux sens de la frontière pour les camions sénégalais en transit. Cependant, la nouvelle entente permet aux camions sénégalais de ne payer que les frais liés à la balise et aux frais de pont, en supprimant d’autres taxes telles que les frais de visa et les tracasseries aux check-points. Les autorités gambiennes afficheront régulièrement les frais pour assurer la transparence.



Le ministre sénégalais a également annoncé des réductions pour la compagnie de transport Dakar Dem Dik, qui paiera désormais 63.000 FCFA au lieu de 110.000 FCFA pour traverser la Gambie, le même montant étant appliqué à la compagnie gambienne équivalente. De plus, le passavant a été prolongé à 30 jours pour le même coût de 5.000 FCFA.



Les camions gambiens transitant au Sénégal en direction de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et du Mali ne paieront que les frais d’escorte au point d’entrée et seront escortés jusqu’à la sortie du territoire sénégalais sans frais supplémentaires.



Des discussions sont en cours pour mettre en place d’autres accords visant à faciliter la circulation des personnes, des marchandises et des services entre les deux pays. Les ministres ont exprimé leur satisfaction quant à ces avancées et ont souligné les relations historiques et fraternelles entre le Sénégal et la Gambie.



Gora Khouma, représentant des transporteurs, a également salué ces mesures et remercié les autorités sénégalaises pour leur engagement. "C’est la première fois qu’un ministre se déplace en Gambie pour plaider notre cause", a-t-il déclaré avec gratitude.



