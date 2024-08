UEMOA : le Gouverneur de la BCEAO échange avec le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général du DC/BR - adakar.com

UEMOA : le Gouverneur de la BCEAO échange avec le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général du DC/BR

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Monsieur Jean-Claude Kassi BROU a reçu en audience, le 25 juillet 2024, le Président du Conseil d’Administration du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR), Monsieur Faman Touré et le Directeur Général du DC/BR, Birahim Diouf, au siège de l’institution à Dakar.





D'après une note d'information parvenue à Abidjan.net ce 13 août 2024, cette rencontre a été l’occasion pour Monsieur Faman Touré de faire le point des différentes étapes du processus de l’autonomisation qui ont abouti à la mise en place d’une gestion autonome du DC/BR.





La délégation du DC/BR a également fait un point d’étape du Plan d’affaires 2021-2025 et des axes prioritaires des projets structurants à court, moyen et long terme.





A cet égard, le Gouverneur de la BCEAO a rappelé les défis des économies de la sous-région et donné des orientations au Président du Conseil d’Administration du DC/BR et à son Directeur Général à l’effet de réussir leurs missions pour le développement du marché financier régional de l’Union.







