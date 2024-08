Les autorités veulent construire un réseau ferroviaire performant, selon le directeur général des CFS - adakar.com

Les nouvelles autorités sénégalaises veulent construire un réseau ferroviaire performant, capable de soutenir l’économie du pays, a assuré, mardi, à Thiès (ouest), le directeur général des Chemins de fer du Sénégal (CFS), Ibrahima Ba.



“Aujourd’hui, les nouvelles autorités ambitionnent de donner un nouvel élan aux chemins de fer, car elles estiment que ces [rails] qui datent de plus de cent ans ne correspondent plus aux besoins actuels de développement du pays”, a affirmé M. Ba.



“On doit construire un nouveau [réseau ferroviaire] performant, capable de servir de support à l’économie du pays”, a ajouté le directeur général des CFS lors d’une campagne de don de sang de l’Association des femmes du rail et de l’hôpital régional de Thiès.



Ibrahima Ba invite les populations vivant près des chemins de fer à contribuer à la préservation de ce “patrimoine”.



Il leur demande aussi de ne pas occuper les abords des chemins de fer et d’éviter d’y déverser des ordures.



ADI/ESF/BK