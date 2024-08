Domaine public maritime : Bassirou Diomaye Faye a reçu le rapport de la commission ad hoc - adakar.com

Domaine public maritime : Bassirou Diomaye Faye a reçu le rapport de la commission ad hoc Publié le mercredi 14 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, mardi, le rapport de la commission ad hoc chargée de contrôler les titres et occupations du domaine public maritime (DPM) de la région de Dakar, annonce la présidence de la République sur sa page Facebook.



‘’Ce rapport a mis en lumière plusieurs irrégularités préoccupantes, notamment en matière d’impact environnemental et socioéconomique’’, signale la même source.



Elle affirme que le document a été remis au chef de l’État en présence du Premier ministre, Ousmane Sonko.



D’autres personnalités, dont le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, étaient présentes lors de la remise du rapport au président de la République, selon des images publiées par la même source.



‘’Le chef de l’État a réaffirmé son engagement à procéder à une rectification rigoureuse, sans acharnement mais avec fermeté, afin de restaurer l’orthodoxie et garantir un accès libre de tous au domaine public maritime’’, lit-on sur la page Facebook de la présidence de la République.



Elle signale que ‘’des recommandations ont également été faites pour renforcer le cadre législatif et institutionnel’’ du DPM.



Un projet de rapport de la même commission créée en mai dernier avait été remis au Premier ministre en juillet.



Des organisations et des activistes ont souvent dénoncé une occupation qu’ils jugent irrégulière du DPM de la région de Dakar.



