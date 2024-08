Prétendu recrutement d’un personnel Ad Hoc, la Direction des Impôts réagit - adakar.com

News Société Article Société Prétendu recrutement d’un personnel Ad Hoc, la Direction des Impôts réagit Publié le mercredi 14 aout 2024 | senenews.com

Direction générale des impôts et des domaines (DGID)

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a fermement démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant un prétendu recrutement d’un personnel Ad Hoc.



Elle rappelle n’avoir engagé aucune démarche en ce sens et met en garde les citoyens contre ces fausses allégations qui visent à les tromper. La DGID exhorte le public à faire preuve de vigilance face à ces informations erronées.



« Démenti relatif à de fausses allégations attribuées à la DGID portant sur le recrutement d’un personnel Ad Hoc



La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) informe les contribuables et le public qu’elle n’a entamé aucune procédure de recrutement d’un personnel Ad Hoc, contrairement aux fausses allégations diffusées dans les réseaux sociaux.



La DGID dénonce ces manœuvres aptes à tromper la vigilance des citoyens. Ainsi, la DGID invite les citoyens à la vigilance sur ces agissements. »