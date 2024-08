Sonko au Mali : »Le Mali et le Sénégal, c’est un seul et même peuple » - adakar.com

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a entamé une visite officielle au Mali ce lundi 12 août, marquant le début d’une série de rencontres destinées à consolider les relations bilatérales entre les deux pays. À son arrivée à Bamako, Sonko a été accueilli par le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, soulignant ainsi l’importance de cette visite dans le contexte des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Mali.



Dès son arrivée, Ousmane Sonko a exprimé son respect et son admiration pour les sacrifices des soldats maliens engagés dans la lutte contre l’instabilité sécuritaire. En rendant hommage à ces héros nationaux, Sonko a rappelé l’importance des liens fraternels qui unissent les deux nations voisines. Cette marque de respect s’inscrit dans un contexte où les défis sécuritaires au Mali nécessitent une solidarité régionale accrue. « Le Mali et le Sénégal, c’est un seul et même peuple« a déclaré Ousmane Sonko.