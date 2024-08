MMA: Ngannou, le coup d’accélérateur dans le virage du MMA africain - adakar.com

MMA: Ngannou, le coup d'accélérateur dans le virage du MMA africain Publié le mardi 13 aout 2024 | RFI

© Autre presse par DR

MMA: Ngannou, le coup d`accélérateur dans le virage du MMA africain

Francis Ngannou a toujours assuré vouloir rendre ce qu'il a reçu du Cameroun et à l'Afrique, après les avoir quittés pour réaliser ses rêves de combat. Revenu en catimini mi-août sur ses terres natales pour travailler au développement du MMA en Afrique via le PFL, Ngannou est en train de donner un coup d'accélérateur à ses projets de MMA continentaux.



Francis Ngannou a effectué un très long voyage, de son Batié natal au Cameroun, aux plus grandes scènes de la boxe et du MMA mondial, en passant par les salles d'entraînement parisiennes. Mais le cœur du géant est resté en Afrique. Si bien qu'il y retourne régulièrement, afin de passer une tête au club de football de sa ville natale auquel il a donné un second souffle via sa fondation, ou jeter un œil à la salle de MMA créée sur place. C'est d'ailleurs ce qui est au programme d'un très discret retour à Batié ces lundi et mardi 12 et 13 août. L'ancien champion poids lourd de l'UFC* a décidé de revenir sans faire de bruit, le temps de quelques jours, sur ses terres natales, avec en toile de fond une intensification affichée de son investissement pour le sport africain, et tout particulièrement le MMA. L'occasion de donner un coup de fouet supplémentaire aux projets sur le feu.