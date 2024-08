JO-2024 : deux ans de prison ferme pour des voleurs colombiens qui ciblaient les photographes - adakar.com

JO-2024 : deux ans de prison ferme pour des voleurs colombiens qui ciblaient les photographes
Publié le mardi 13 aout 2024 | AFP

Quatre Colombiens ont été condamnés lundi à deux ans de prison ferme par la justice

française pour de multiples larcins sur les sites olympiques parisiens.

Âgés de 24 à 43 ans, les trois hommes et la femme condamnés ont également l'interdiction

de paraître en France pendant 10 ans à l'issue de leur peine et devront régler une amende de

5.000 euros.

L'enquête a débuté le 28 juillet avec une plainte de la société Beijing Momenta Media, dont

une caméra valant 15.000 euros a été volée en tribune presse au CAO, la piscine olympique.

Concomitamment, Ben Hallock, un poloïste américain, s'est plaint du vol de son

accréditation au bord du bassin.

Les enquêteurs ont épluché les caméras de vidéosurveillance et identifié les malfrats : une

femme faisait le guet pendant qu'un homme dérobait la caméra.

Lundi, ces deux personnes, un frère et une soeur colombiens résidant au Brésil, ont comparu

devant le tribunal de Bobigny, près de Paris, aux côtés du conjoint de la femme et d'un ami

du groupe.

Appareils photos, objectifs, ordinateurs portables, portefeuilles... l'inventaire des vols est

long car la police a fait le lien avec plusieurs autres plaintes déposées lors des JO-2024.

"L'essentiel des objets n'ont pas été retrouvés", a précisé à l'audience la procureure

Clotilde Deney, qui avait requis 4 ans d'emprisonnement. "Ça fait partie des afaires qui

mettent à mal les JO et portent atteinte à cette ferveur dans laquelle on s'inscrit tous".

Les malfaiteurs ont écumé de multiples sites, tantôt vêtus comme des touristes, tantôt

comme des membres de l'organisation. Ils ont également sévi dans des restaurants et hôtels



parisiens où ils ont dérobé portefeuilles et ordinateurs.

Dans le box, les prévenus ont reconnu quelques vols d'opportunité mais martelé qu'ils

étaient venus en touristes.

"On ne retrouve aucun billet d'entrée dans les musées, aucune photo en train d'admirer les

splendeurs de notre pays. En revanche on voit une quantité d'objets volés", a lancé le

président de la chambre, Jean-Baptiste Acchiardi.

Les JO n'ont pas connu de déferlement de délinquance, notamment du fait de la forte

présence policière.

Ce n'est pas la première fois qu'une filière de voleurs issus d'Amérique latine s'illustre sur des

événements sportifs en France.

Certains étaient notamment venus lors de la finale de la Ligue des Champions en mai 2022,

tristement célèbre par ses manquements sécuritaires et la multiplication des vols de

touristes.



