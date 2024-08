P-Square : comment le célèbre duo nigérian de l’Afrobeat s’est retrouvé au bord d’une nouvelle rupture - adakar.com

P-Square : comment le célèbre duo nigérian de l'Afrobeat s'est retrouvé au bord d'une nouvelle rupture
Publié le mardi 13 aout 2024 | bbc.com

PETER ET PAUL OKOYE (P-Square), duo nigérian de l`Afrobeat

En tant que duo, ils ont dominé la scène musicale nigériane pendant des années et ont été l'un des premiers groupes à exporter l'afrobeats vers d'autres parties du continent. La rupture entre les jumeaux Peter et Paul Okoye du célèbre duo P-Square est quasiment consommée.



La querelle entre les jumeaux chanteurs nigérians Peter et Paul Okoye, connus sous le nom de P-Square et en proie à des conflits internes, ne semble pas prête de se terminer de sitôt.