Zlecaf : | une opportunité de croissance pour le PIB sénégalais de 1,3 % en une décennie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Zlecaf : | une opportunité de croissance pour le PIB sénégalais de 1,3 % en une décennie Publié le mardi 13 aout 2024 | rts.sn

© aDakar.com par SB

Visite du Directeur de Dubaï Port World Dakar au niveau du terminal à conteneurs du Port autonome de Dakar

Dakar, le 20 décembre 2017 - Le Directeur de Dubaï Port World Dakar a effectué une visite au niveau du terminal à conteneurs du Port autonome de Dakar (PAD). Devant les journalistes, il s`est également prononcé sur la situation dans l`activité portuaire. Tweet

L’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pourrait booster le produit intérieur brut (PIB) du Sénégal de 1,3 % au cours de la première décennie suivant son implémentation, selon une étude réalisée par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). Ce document fournit une analyse approfondie des effets potentiels de la ZLECAF, un projet ambitieux de l’Union africaine visant à créer un marché unique pour les biens et services sur l’ensemble du continent.



L’étude de la DPEE prévoit des impacts significatifs sur divers secteurs économiques du Sénégal. La production dans le secteur des raffineries pourrait connaître une hausse de 27,3 %, les activités extractives de 3,2 %, et le secteur de la construction de 1,5 %. Ces augmentations sont largement attribuables à la croissance projetée de 8,1 % des exportations sénégalaises vers les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de 1,4 % vers d’autres États africains.