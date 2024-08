Des organisations de la société civile appellent au consensus sur le parrainage face a d’éventuelles élections législatives anticipées - adakar.com

News Politique Article Politique Des organisations de la société civile appellent au consensus sur le parrainage face a d’éventuelles élections législatives anticipées Publié le mardi 13 aout 2024 | rts.sn

Législatives au Sénégal: les enjeux du scrutin de ce dimanche

À l’approche de possibles élections législatives anticipées au Sénégal, des organisations de la société civile ont exprimé leurs préoccupations concernant les dispositions de la loi électorale, notamment celles régissant le dépôt des parrainages. Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi à Dakar, seize organisations ont appelé les acteurs politiques à œuvrer en faveur d’un consensus pour corriger les manquements identifiés dans le code électoral.



Ces organisations, proposent plusieurs réformes pour simplifier et rendre plus équitable le processus électoral. Elles suggèrent notamment de : Réduire le nombre de parrainages requis pour la candidature, simplifier le système de collecte et de contrôle des parrainages. Permettre aux candidats de présenter le quitus attestant du dépôt de la caution lors du retrait des documents relatifs à la collecte des parrainages.