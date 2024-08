Cybercriminalité: Une multinationale paie 75 millions de dollars en rançon à des cybercriminels, un record pour l’année 2024 - adakar.com

Une entreprise figurant parmi les 50 plus grands groupes mondiaux a versé 75 millions de dollars, soit environ 68 millions d'euros, à un groupe de cybercriminels connu sous le nom de Dark Angels, a-t-on appris numerama.com.



Cette somme, payée en Bitcoin, constitue la plus grande rançon jamais versée à des pirates informatiques, selon un rapport publié fin juillet par la société Zscaler et confirmé par Chainalysis, spécialisée dans l'analyse des transferts en cryptomonnaie.



L'entreprise victime a choisi de rester anonyme. Dark Angels, le collectif de hackers impliqué, est réputé pour choisir soigneusement ses cibles et privilégier la discrétion. Ce paiement dépasse largement les précédents records de rançon : en 2023, le Caesars Palace avait payé 15 millions de dollars aux hackers de ScatteredSpider, tandis qu'en 2021, le groupe financier CNA Financial avait cédé 40 millions de dollars.



Ce cas souligne l'augmentation des rançons demandées par les cybercriminels et les défis croissants en matière de cybersécurité pour les grandes entreprises à l’échelle mondiale.



