L'ancien Premier ministre du Sénégal Aminata Touré se réjouit de la nomination de magistrats instructeurs et de procureurs du Pool judiciaire financier.



Les décisions de nominations au Pool judiciaire financier ont été prises à l'issue des travaux du Conseil supérieur de la magistrature tenus le vendredi 9 août 2024 à Dakar au Palais de la République.



"Je salue l’effectivité du pôle financier avec la nomination des procureurs qui auront pour mission d’instruire les dossiers relatifs à la mauvaise gestion de nos deniers publics.

C’est un pas important dans la lutte contre la grande délinquance en col blanc", a indiqué l'ancien Premier ministre Aminata Touré.



Le Conseil supérieur de la magistrature a nommé le magistrat El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, précédemment Avocat général près la Cour suprême, en tant que Procureur de la République financier. La même décision issue du Conseil supérieur de la magistrature acte la nomination de Ablaye Diouf, précédemment Délégué du Procureur de la République près le Tribunal d'instance de Rufisque, comme Procureur de la République financier adjoint. De même, Ibrahima Faye, précédemment affecté à l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est nommé Substitut du Procureur de la République financier.



Le magistrat Harouna Sow, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack, est nommé Substitut du Procureur de la République financier.



Par ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature a procédé à des nominations concernant le “Collège des juges d'instruction au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar“, la “Chambre de jugement financière au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar", la "Chambre d'accusation financière de la Cour d'Appel de Dakar" et la “Chambre des appels financiers de la Cour d'Appel de Dakar“.



Makhtar C.