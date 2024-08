Révision de la liste électorale pour les Gabonais au Sénégal : Une mission du Ministère de l’Intérieur en opération du 12 au 16 août 2024 - adakar.com

Révision de la liste électorale pour les Gabonais au Sénégal : Une mission du Ministère de l'Intérieur en opération du 12 au 16 août 2024
Publié le lundi 12 aout 2024

Révision de la liste électorale pour les Gabonais au Sénégal

La communauté gabonaise vivant au Sénégal est informée qu’une mission du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité du Gabon séjournera au Sénégal à compter du 12 au 16 août 2024 pour la deuxième phase de la révision de la liste électorale en vue du scrutin référendaire à venir.



L’opération se déroulera pendant cinq jours dans les locaux de la chancellerie gabonaise, de 8h30 à 17h30 (du lundi au vendredi). Cette révision concerne les compatriotes suivants :

- Ceux ayant atteint 18 ans révolus depuis le 16 juillet 2024.

- Ceux souhaitant changer de lieu de vote.

- Ceux faisant l’objet d’une radiation.

- Ceux dont les noms ont été mal orthographiés et souhaitant apporter des corrections.



Les personnes non concernées par ces situations sont invitées à ne pas se présenter. Les intéressés doivent fournir les documents suivants :

- Une copie du passeport.

- Une copie légalisée de l’acte de naissance.

- Un certificat de nationalité pour ceux dont l’un des parents est étranger ou ayant acquis la nationalité gabonaise.



L’inscription sur la liste électorale est cruciale, car elle permet l’attribution d’un Numéro d’Identification Personnelle (NIP), indispensable pour obtenir une Carte d’Identité Nationale (CNI). La présence des personnes concernées est fortement recommandée durant la période de l’opération.



