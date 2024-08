Royaume-Uni: Le gouvernement britannique salue la désescalade des émeutes d’extrême droite, mais reste vigilant - adakar.com

Royaume-Uni: Le gouvernement britannique salue la désescalade des émeutes d'extrême droite, mais reste vigilant Publié le lundi 12 aout 2024

Le gouvernement britannique a exprimé lundi 12 août sa satisfaction face à la « désescalade » observée ce week-end après une semaine d’émeutes d’extrême droite à travers le pays, renseigne RFI.



Une porte-parole du Premier ministre travailliste Keir Starmer a indiqué que les autorités se réjouissent de la diminution de la violence, tout en soulignant que « le travail ne sera pas terminé tant que les gens ne se sentiront pas en sécurité ».



Malgré cette accalmie, le gouvernement reste « en état d'alerte » et continue de surveiller la situation de près. Les émeutes, qui ont secoué le Royaume-Uni pendant plusieurs jours, ont soulevé des préoccupations importantes concernant la sécurité publique et la cohésion sociale. Les autorités britanniques affirment que des mesures seront maintenues pour assurer la tranquillité et la sécurité des citoyens.



