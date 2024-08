Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 : cinq nouveaux sports proposés pour la prochaine édition - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 : cinq nouveaux sports proposés pour la prochaine édition Publié le lundi 12 aout 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par dr

Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 : cinq nouveaux sports proposés pour la prochaine édition

Tweet

Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 viennent de prendre fin, l’attention se tourne déjà vers la prochaine édition qui se tiendra à Los Angeles en 2028. Le comité d'organisation des Jeux de Los Angeles a annoncé la proposition de cinq nouveaux sports pour cette édition, dans le but d'enrichir le programme olympique.



Les sports proposés sont le baseball/softball, le cricket, le flag-football (une variante sans contact du football américain), la crosse (ou lacrosse) et le squash. Ces disciplines sont désormais en attente d'approbation par le Comité International Olympique (CIO).



Cette initiative pourrait marquer un tournant dans les Jeux de 2028, ajoutant de nouvelles dimensions et attirant potentiellement une audience encore plus large. La décision finale du CIO sur l'inclusion de ces sports sera attendue avec impatience dans les mois à venir.



HB