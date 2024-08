Armée : La 42e session ordinaire du Comité des Chefs d’état-major des Armées de la CEDEAO se penche sur la sécurité régionale à Abuja - adakar.com

Publié le lundi 12 aout 2024

Armée : La 42e session ordinaire du Comité des Chefs d'état-major des Armées de la CEDEAO se penche sur la sécurité régionale à Abuja

La 42e session ordinaire du Comité des Chefs d'état-major des Armées de la CEDEAO se penche sur la sécurité régionale à Abuja

La 42e session ordinaire du Comité des Chefs d’état-major des Armées (CEMGA) de la CEDEAO s'est tenue à Abuja du 7 au 9 août 2024, renseigne la direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises (DIRPA).



Ce sommet a réuni les hauts responsables militaires des États membres pour passer en revue la situation sécuritaire dans la sous-région et discuter de l'adaptation de l'architecture de défense collective face aux défis contemporains.



Les discussions ont principalement porté sur l’intensification des menaces posées par les groupes armés terroristes, notamment dans le Sahel central et dans certains pays de la côte atlantique. Les Chefs d’état-major ont abordé les moyens de renforcer la coopération militaire et de réajuster les stratégies pour faire face à ces défis croissants.



Les missions de paix en cours, notamment en Gambie et en Guinée-Bissau, ont également été examinées. Les participants ont évalué les progrès réalisés et les défis rencontrés dans le cadre de ces opérations sous l’égide de la CEDEAO, afin d'améliorer leur efficacité et leur impact.



La session de cette année se distingue par une volonté marquée d'adapter l'architecture de défense collective de la CEDEAO aux nouvelles réalités sécuritaires de la région, dans un contexte où la menace terroriste est en constante évolution.



Les recommandations et décisions issues de cette rencontre seront essentielles pour renforcer la stabilité régionale et optimiser les réponses face aux crises sécuritaires en Afrique de l’Ouest.



