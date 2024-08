Justice : le ministre de la Justice annonce la construction d’une prison de 2500 places pour lutter contre la surpopulation carcérale - adakar.com

Justice : le ministre de la Justice annonce la construction d'une prison de 2500 places pour lutter contre la surpopulation carcérale
Publié le lundi 12 aout 2024

e ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a révélé la construction imminente d'une nouvelle prison de 2500 places destinée à résoudre le problème de surpopulation carcérale au Sénégal, renseigne Press Afrik.



L'établissement, dont l'achèvement est estimé à 90%, vise à compléter les infrastructures pénitentiaires existantes, souvent saturées par un nombre croissant de détenus.



Cette nouvelle prison, en voie de finalisation, s'inscrit dans les efforts continus du gouvernement pour Laméliorer les conditions de détention et alléger la surpopulation dans les établissements pénitentiaires.



Lors de son annonce, le ministre a exprimé des préoccupations quant aux conditions de vie des détenus, soulignant l'importance de maintenir leur dignité humaine dans le cadre de la politique carcérale gouvernementale. « Les gens ne sont pas des animaux, ils sont des humains et ont leurs droits. Il faut rappeler que la prison n'est pas un hôtel, mais il y a un minimum pour préserver la dignité des détenus. Nos prisons sont remplies, c'est une priorité de les désengorger », a déclaré Ousmane Diagne.



Rappelons que, récemment des grèves de la faim et des affronts entre prisonniers et agents pénitentiaires étaient d'actualités dans certaines prison du Sénégal, en réponse d'un mauvais traitement et conditions de vie.



