Justice : "Les dernières nominations du Conseil supérieur de la magistrature ne sont ni fondées sur des critères objectifs connus ni conformes à la rupture promise" (Birahim Seck)
Publié le lundi 12 aout 2024

Justice

Le coordonnateur du Forum civil, la section sénégalaise de Transparency international, Ibrahim Seck juge négativement les dernières nominations effectuées par le Conseil supérieur de la magistrature.



Selon l’acteur de la société il n’y a eu aucune rupture ni aucune objectivité dans les nominations.



"Les dernières nominations du CSM ne sont ni fondées sur des critères objectifs connus ni conformes à la rupture promise. A nos yeux, il n’y a encore aucune différence avec les régimes précédents concernant le système de nomination des Magistrats", indiqué Birahim Seck.



Avant de réagir aux dernières nominations qui ont vu les hauts magistrats qui avaient en charge le dossier de Ousmane Sonko et des militants de Pastef affectés à Tambacounda, le coordonnateur du Forum civil avait dénoncé un probable maintien du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature.



"Ni l’Exécutif ni le Judiciaire ne devrait s’offusquer d’entendre dire que la Justice est aux ordres de l’Exécutif si ce dernier reste au sein du CSM. Si une entente se dessine entre l’Exécutif et le Judiciaire, il est mieux de le dire au peuple", avait indiqué Birahim Seck.





Makhtar C.



Amadou Makhtar CASSET