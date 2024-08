Sénégal: Le Conseil interreligieux du Sénégal appelle au dialogue et à la sérénité face à la polémique sur l’interdiction du voile - adakar.com

Sénégal: Le Conseil interreligieux du Sénégal appelle au dialogue et à la sérénité face à la polémique sur l'interdiction du voile Publié le lundi 12 aout 2024 | aDakar.com

Face à la montée des tensions autour de l’interdiction du port du voile dans certaines écoles confessionnelles, le Conseil interreligieux du Sénégal pour la Paix (CIRSP) a publié ce dimanche 11 août 2024, un communiqué appelant à la préservation du vivre-ensemble et au dialogue serein.



Depuis le 24 juillet, cette interdiction suscite des débats intenses, menaçant la stabilité du tissu social sénégalais.



Le CIRSP, conscient de la gravité de la situation, exhorte les Sénégalais à adopter une attitude de modération et à privilégier le dialogue. Dans son communiqué, le conseil souligne que les valeurs de tolérance et de respect mutuel, qui sont les fondements du Sénégal, doivent être protégées.



Le CIRSP appelle également l’État et toutes les parties concernées à engager un dialogue constructif pour résoudre la crise actuelle. « Nous devons œuvrer pour la sauvegarde de notre vivre-ensemble, qui a contribué à notre réputation mondiale en matière de dialogue interreligieux. Il est crucial que ce dialogue se déroule dans la vérité et la sérénité pour l’unité nationale et l’intérêt supérieur de la Nation », déclare le communiqué.



En outre, le CIRSP met en garde contre les déclarations et commentaires susceptibles d’exacerber les divisions, notamment sur les réseaux sociaux, et appelle à la retenue pour préserver la paix sociale.



