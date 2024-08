infrastructures inachevées à sédhiou | le ministre des sports annonce la mise en œuvre d’un plan d’urgence - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport infrastructures inachevées à sédhiou | le ministre des sports annonce la mise en œuvre d’un plan d’urgence Publié le lundi 12 aout 2024 | RTS

© Autre presse par DR

Khady Diène Gaye

Tweet



Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a fait, dimanche, l’état des lieux des infrastructures en construction dans la région de Sédhiou.



Il s’agit des stades régional et municipal ainsi que de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Sur place, elle n’a pas caché son étonnement de voir des chantiers non exécutés à un taux de 80 % comme annoncé.



Elle a prôné la « mise en œuvre d’un plan d’urgence », dans les prochains jours, pour pallier le problème des chantiers inachevés de Sédhiou.



« Je suis déçue de voir des chantiers qui traînent encore le pas alors que pour le stade régional, financé à 2 milliards de FCFA, on nous disait que l’exécution des travaux avait atteint 80 %. Mais quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons constaté que l’exécution physique n’avait même pas atteint les 20 %. Nous sommes très déçus », a déploré le ministre au terme de sa visite.



Pour certaines infrastructures, les chantiers ont démarré depuis 2017.



« Les budgets ont été alloués, mais aucun chantier n’est arrivé à terme. Pour le cas du stade municipal, les travaux ont peu avancé. La pelouse synthétique et la canalisation sont réalisées, mais il reste quelques travaux à achever avant qu’on ne le livre à la jeunesse sportive », a indiqué le ministre Khady Diène Gaye. Avec le Soleil