JO 2024: l'Afrique décroche 39 médailles et marque l'histoire Publié le lundi 12 aout 2024 | RFI

JO 2024: l’Afrique décroche 39 médailles et marque l’histoire

Alors que les Jeux olympiques de Paris ont été clôturés dimanche 11 août, les 54 pays d’Afrique présents ont pu décrocher 39 médailles au total, soit deux fois de plus qu’à Tokyo, en 2021. Si beaucoup de ces médailles ont été glanées en athlétisme, il y a aussi des surprises, notamment au sprint, grâce au Botswana.



Des 39 médailles raflées par des pays africains, 24 viennent de l'athlétisme. La palme revient sans surprise au Kenya, très attendu dans le domaine. Les Kényans ont décroché 11 médailles en tout durant ces JO : toutes viennent de l’athlétisme. A été également remarquée la capacité pour l'athlétisme kényan à se renouveler, se trouvant toujours de nouveaux talents, rapporte notre journaliste au service des sports et envoyé spécial, Frédéric Suteau.



La reine du demi-fond, Beatrice Chebet, a remporté le 5 000m et le 10 000m. Faith Kipyeong sur 1 500m, elle, remporte sa deuxième couronne en trois titres olympiques d'affilée. Le 800m également, avec Emmanuel Wanyonyi, qui n’a que 21 ans. Il perpétue la tradition des Kényans qui ont remporté toutes les finales olympiques du 800m depuis 2012. Emmanuel Wanyonyi dans les pas d’un David Rudisha.



Le ministre des Sports et de la Jeunesse du Kenya Onesimus Kipchumba Murkomen se dit satisfait du bilan de son pays, meilleure nation africaine, et 2e nation mondiale en athlétisme. Il espère faire encore mieux lors des prochains Jeux olympiques, mais il faudra une politique publique pour cela, a-t-il dit à notre envoyé spécial aux JO, François Mazet.