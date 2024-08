Violences racistes au Royaume-Uni : l’effroi des diasporas africaines - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Violences racistes au Royaume-Uni : l’effroi des diasporas africaines Publié le lundi 12 aout 2024 | Jeune Afrique

Tweet

Les émeutes d’extrême droite qui frappent de nombreuses villes britanniques ont choqué, par leur violence, les communautés d’origine africaine et caribéenne. Entre peur, dégoût et colère.



« Ma fille m’a regardé dans les yeux et m’a dit : “Maman, j’ai peur, rentrons chez nous.” Cela m’a brisé le cœur. La seule chose que j’ai pu lui dire, c’est qu’ici, c’est notre maison, et que tout irait bien. » Samedi 3 août, Kehinde Mustapha – surnommée Kenny –, une employée de supermarché d’origine nigériane résidant dans la ville de Hull, en Grande-Bretagne, faisait des courses avec sa fille, pour son cinquième anniversaire prévu le lendemain. Avant d’atteindre le premier magasin du centre-ville, elle a vu des gens courir vers elle, certains lui enjoignant de faire demi-tour.



« J’étais perdue, et ma fille n’arrêtait pas de crier et de me demander ce qu’il se passait », raconte-t-elle à Jeune Afrique et The Africa Report. Avant qu’elle ne puisse réagir ou comprendre la situation, Kenny a vu un groupe de personnes – la plupart masquées par des cagoules – vandaliser des magasins, avant de se diriger vers elle. « J’ai ressenti un engourdissement dans les jambes. Mon enfant criait de peur, mais je ne pouvais pas courir. Je ne pouvais tout simplement pas bouger. » Soudain, un vendeur distribuant des prospectus s’est précipité vers elle, a pris sa fille et les a mises en sécurité.