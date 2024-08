Affectation : Le préfet de Rufisque, Abdou Khadre Diop, emporté vers Diourbel par une affaire de 2 milliards FCFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Affectation : Le préfet de Rufisque, Abdou Khadre Diop, emporté vers Diourbel par une affaire de 2 milliards FCFA Publié le lundi 12 aout 2024 | senenews.com

© Autre presse par DR

Quand les Préfets persistent dans l’illégalité

Tweet

Mis en avant par le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, comme l’un des meilleurs fonctionnaires de l’État pour ses actions dans le cadre du dialogue permanent avec les populations, Abdou Khadre Diop est l’un des plus jeunes préfets que la vieille ville de Rufisque ait connus. En plus d’être efficace dans la lutte contre l’insalubrité et les occupations illégales de la voie publique, Abdou Khadre Diop a réussi à se faire adopter par les populations et, au-delà, par tout le Sénégal.