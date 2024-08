Affection des magistrats á Tambacounda: « Il faut qu’on évite de stigmatiser des zones » (Olivier Boucal) - adakar.com

Affection des magistrats á Tambacounda: « Il faut qu'on évite de stigmatiser des zones » (Olivier Boucal) Publié le lundi 12 aout 2024

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public s'est prononcé sur la polémique naìt suite á l'affectation de certains magistrats dans la région de Tambacounda (est). Invité de l’émission Grand Jury sur la Rfm, ce dimanche 11 août 2024, Olivier Boucal a estimé que « Les régions doivent être traités d’égale dignité. Et il faut qu’on évite de stigmatiser des zones ».



Pour le ministre de la république « si aujourd’hui on en arrive à certains conflits dans beaucoup d’autre régions c’est justement parce qu'on a considéré certains périphéries comme des zones qui n’appartiennent peut être pas à l’Etat ».



En ce qui concerne les mouvements des fonctionnaires dans le pays M. Boucal a considèré que « nous devons du respect à ma population de Tamba et de façon générale à la population qui habite les périphéries. Nous nous sommes des commis de l’Etat. Le principe c’est la rotation. Vous ne pouvez pas servir dans un poste éternellement. Il faut aller dans toutes les contrées du pays. Affecter quelqu’un dans une autres région ne signifie pas pour moi une punition. Il faut éviter de stigmatiser les gens ».



« Je pense que aborder le problème sous cet angle serait insulter la population de Tamba et la région elle-même » a ajouté le responsable de la mouvance présidentielle.



L’affectation de ces hommes de lois dans cette région orientale pourrait bénéficier à la population. « Est ce que la population de Tamba n’ont besoin réellement de ces grands magistrats de renom » s'est-il posé. Avant de préciser que c'est une manière aussi de faire bénéficier à des Sénégalais de l’expertise de ces gens là.



Pour rappel les juges Oumar Maham Diallo, Abdou Karim Diop, Mamadou Seck ont été tous affectés à Tambacounda lors du dernier mouvement de la magistrature.