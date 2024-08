JO 2024-Basket: les Françaises passent près de l’exploit face aux Américaines et prennent l’argent - adakar.com

JO 2024-Basket: les Françaises passent près de l'exploit face aux Américaines et prennent l'argent Publié le dimanche 11 aout 2024 | RFI

La finale du tournoi féminin de basket-ball des JO 2024 a été exceptionnelle, dimanche 11 août, entre l'équipe de France et l'ogre de la compétition, les États-Unis. Les Bleues ont livré une prestation dantesque face à une Team USA qui a rarement été mise autant en difficulté. À l'arrivée, les Américaines conservent leur titre olympique au prix d'un énorme combat (67-66). Les Bleues sont médaillées d'argent.



De notre envoyé spécial à l'Arena Bercy,



Quel combat ces deux équipes ont livré sur le parquet parisien. Habituées à rouler sur leurs adversaires aux Jeux, les Américaines ont eu, face à elles cette fois, une équipe bien plus solide et coriace en finale des JO 2024.



Devant des tribunes remplies avec de nombreuses personnalités diverses – entre autres LeBron James, Teddy Riner, Emmanuel Macron, Megan Rapinoe, Scottie Pippen, Vanessa Bryant... –, les Françaises sont mal entrées dans leur finale. Il y a eu beaucoup de maladresse dans leurs tentatives, alors que les Américaines se montraient plus précises et plus agressives au rebond. À la fin du premiers quart-temps, la Team USA menait 15-9. Grâce à Gabby Williams, les Bleues étaient encore au contact.



Les joueuses dirigées par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane ont hissé leur niveau dans le deuxième quart-temps. Avec plus de précision dans les shoots, la physionomie n'est forcément plus la même. Une tentative longue distance de Marine Fauthoux, depuis le milieu de terrain et au buzzer des 24 secondes, a fait mouche et enflammé Bercy. C'est ainsi qu'à la pause, les deux équipes se retrouvaient à égalité, 25-25.