News Politique Article Politique Plainte contre Madiambal, Moustapha Diakhaté dénonce une « terreur judiciaire » organisée par Sonko Publié le dimanche 11 aout 2024 | senenews.com

Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire"Benno Bok Yakaar"

L’ancien Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) s’insurge contre ce qu’il qualifie de « monstruosité fasciste » et appelle les républicains à résister face à la plainte déposée contre Madiambal Diagne, qu’il considère comme une manœuvre pour museler les opposants.



Voici l’intégralité de son post, selon L’ombre de la Rue !



« Après la série de violentes purges contre les Forces de Défense et de Sécurité, les autorités administratives et judiciaires, qui ont contribué à la défaite de l’insurrection meurtrière et destructrice, voici le temps de l’acharnement judiciaire contre Madiambal Diagne et tester la loyauté « des magistrats du Projet ». Ousmane Sonko et ses serviles laquais décident de recourir à la terreur judiciaire contre notre compatriote pour le réduire au silence.



Peine perdue !



Face à une telle monstruosité fasciste, les vrais républicains et vrais démocrates vont se placer en première ligne de la résistance pour combattre les desseins tyranniques d’Ousmane Sonko.





Cette plainte politicienne est une grossière farce indigne de la démocratie sénégalaise