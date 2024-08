Grève à Sabodala Gold Operations | Aucun accord trouvé entre la société et ses employés - adakar.com

Grève à Sabodala Gold Operations | Aucun accord trouvé entre la société et ses employés Publié le dimanche 11 aout 2024 | RTS

Sabodala Gold Operations

Les négociations entre Sabodala Gold Operations (SGO) et ses employés, tenues jeudi à Dakar sous la supervision du ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Yankhoba Diémé, n’ont pas abouti à un accord.



Selon les informations fournies par El Hadji Malick Gningue, coordonnateur du collège des délégués du personnel de cette société minière, relayées par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), les pourparlers n’ont pas permis de satisfaire les revendications des employés.



Les travailleurs de la mine de Sabodala à Massawa réclament plusieurs améliorations, notamment la valorisation du forfait d’heures supplémentaires pour les non-cadres, l’octroi d’avantages en nature tels que le logement et la nourriture, ainsi que le changement du mode de rémunération des heures supplémentaires pour les cadres.



Ils demandent également le respect des droits acquis, notamment en ce qui concerne l’avance sur la fête de Tabaski.



Malgré une reprise du travail lundi dernier, annoncée par le ministre Yankhoba Diémé, qui avait indiqué que les travailleurs avaient levé leur mot d’ordre de grève et que l’employeur avait accepté de rétablir la restauration pour les employés, aucun consensus n’a été trouvé lors de la rencontre.



El Hadji Malick Gningue a exprimé la déception des employés face à l’issue des discussions : « Malgré les concessions importantes que nous avons faites, aucun accord n’a pu être trouvé. Les solutions proposées ne préservant pas les intérêts fondamentaux des travailleurs, nous n’avons eu d’autre choix que de demander à l’autorité de constater le désaccord. »



Il a toutefois réaffirmé la disponibilité des représentants des employés à participer à toute discussion constructive pouvant aboutir à un accord équilibré.