Sénégal: face à la crise, les journaux lancent des journées sans presse Publié le samedi 10 aout 2024 | RFI

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Comment répondre à la crise que traverse la presse sénégalaise ? Depuis une semaine, les organisations professionnelles se réunissent. Ce vendredi 9 août, c’était au tour des patrons des entreprises de se retrouver et décider de la façon de procéder.



Avec notre correspondant à Dakar, Gwendal Lavina



Au Sénégal, c’est désormais une question de survie pour de plus en plus de journaux dans le pays. Mais dans cette crise, les patrons de presse se sentent bien seuls.



« Depuis le Covid-19, nous avons tenté de nous maintenir bien qu’on observait des déficits et nous avions le projet de soumettre un plan de restructuration de la presse, explique Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS). Mais malheureusement, le nouveau régime est sourd pour toutes négociations ou toutes discussions. »