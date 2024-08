FRANCE-SENEGAL-OLYMPISME / JO: la participation sénégalaise est ‘’satisfaisante’’ (diplomate) - adakar.com

Jeux Olympiques de Paris 2024

L’ambassadeur du Sénégal à Paris, El Hadji Magatte Sèye, a jugé la participation sénégalaise aux Jeux olympiques satisfaisante même si la délégation sénégalaise n’a décroché aucune médaille.



”Je dois me réjouir de la participation de nos athlètes, les féliciter et les encourager. On a eu un finaliste, deux demi-finalistes et une quart de finaliste. Globalement, c’est une participation satisfaisante, même si j’aurais aimé bien-sûr, qu’on ait une médaille’’, a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes.



Les athlètes sénégalais engagés aux Jeux Olympiques (JO) Paris 2024 ont fait mieux que lors de l’édition précédente à Tokyo (Japon) en 2021, en dépit du fait qu’ils n’ont décroché aucune médaille à l’occasion de cette compétition.



La participation des athlètes sénégalais aux JO a pris fin jeudi avec l’élimination en quart de finale de la céiste Combé Seck au canoë kayak sprint.



Si aucun des 11 athlètes nationaux n’a remporté de médaille, le fait est que les représentants du Sénégal ont eu de meilleurs résultats à Paris qu’à Tokyo.



Le Sénégal est à la quête d’une deuxième médaille olympique, après celle obtenue par El hadj Amadou Dia Bâ en 1989.



El Hadj Amadou Dia Bâ est l’unique médaillé olympique de l’histoire du sport sénégalais aux JO. Il avait obtenu la médaille d’argent au 400 m haies à Séoul, en Corée du Sud.



”Je pense que nous avions une réelle chance de médaille d’ailleurs. C’est le lieu de dire qu’il faut davantage, qu’on prépare nos athlètes, qu’on les encadre, qu’on les soutienne davantage’’, a plaidé l’ambassadeur du Sénégal en France.



Selon le diplomate sénégalais, les instructions et les orientations données par les autorités ont été suivies.



‘’Je pense que nous avons eu une bonne participation qui a permis que le Sénégal soit respecté parce que le comportement était exemplaire à tous les niveaux ; que ce soit au niveau de l’encadrement, des athlètes, mais aussi de l’ensemble des accompagnements’’, a souligné El Hadji Magatte Sèye.



Evoquant l’organisation des JO, l’ambassadeur du Sénégal a relevé ‘’la préparation exceptionnelle’’ des autorités françaises.



”La France prépare ces Jeux depuis pratiquement, huit ans. Toutes les composantes, tous les acteurs étaient mobilisés autour de ces Jeux. Rien que les aspects liés à la sécurité, pendant plus de deux ans, les gens ont travaillé nuit et jour sur les plans de sécurisation. Parce qu’accueillir les Jeux olympiques, c’est un grand défi” a noté M. Sèye.



”Les JO, c’est 206 délégations composées de l’ensemble du monde que vous accueillez, avec beaucoup de risques, beaucoup d’exposition’’, a-t-il souligné.



Il a ajouté que la France a relevé le défi de l’organisation, en félicitant la France et les autorités françaises pour cette réussite.



