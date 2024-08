Sanctions, promotions : les décisions majeures issues de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sanctions, promotions : les décisions majeures issues de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature Publié le samedi 10 aout 2024 | aDakar.com

© Présidence par DR

Rentrée solennelle des cours et tribunaux

Dakar, le 8 janvier 2019 - La cérémonie officielle de rentrée solennelle des cours et tribunaux s`est déroulée, ce mardi, à la Cour suprême, en présence du chef de l`État et du garde des Sceaux. Tweet

La réunion du Conseil supérieur de la magistrature tenue jeudi 8 août 2024 a abouti à une vague de chamboulement ds s l’administration judiciaire.



Un jeu de chaise musicale avec des promotions, des sanctions dont les plus marquantes ont concerné les magistrats qui étaient en première ligne dans le dossier judiciaire de Ousmane Sonko et des militants de Pastef.



Dans le lot des décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature, il y a la vague d’affectations à Tambacounda, dans le Sud-est du Sénégal, à plus de 500 kilomètres de Dakar, des magistrats qui avaient entre leurs mains le dossier judiciaire de Ousmane Sonko.





Ainsi, le magistrat Oumar Maham Diallo, précédemment Doyen des Juges d’Instruction au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé Président de Chambre à la Cour d’Appel de Tambacounda.



L’ancien procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, le magistrat Abdou Karim Diop, est nommé Avocat général près la Cour d’Appel de Tambacounda.



La vague d’affectations qui ressemblent à une sanction ont également touché le magistrat Mamadou Seck, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Il a été nommé par le Conseil supérieur de la magistrature Avocat général près la Cour d’Appel de Tambacounda.



À contrario, les magistrats qui s’étaient faits remarquer par des décisions favorables à Ousmane-Sonko tout au long du marathon judiciaire ont bénéficié de décisions plus favorables.



En effet, le magistrat Sabassy Faye, précédemment Président du Tribunal d’Instance de Ziguinchor, qui avait ordonné la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales, est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Fatick.



Le vent de changements à la tête des institutions judiciaires concerne également la Cour suprême. Dans cette haute juridiction, le magistrat Mahamadou Mansour Mbaye, précédemment Procureur général près la Cour suprême, est nommé Premier Président de la Cour suprême.



Le Conseil supérieur de la magistrature a par ailleurs nommé le magistrat Djibril Bâ, précédemment Procureur général près la Cour d’Appel de Tambacounda, Premier Avocat général près la Cour suprême.



Makhtar C.