La menace terroriste posée par Daech continue de se répandre en Afrique, selon l’ONU - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique La menace terroriste posée par Daech continue de se répandre en Afrique, selon l’ONU Publié le samedi 10 aout 2024 | News.un.org

© Autre presse par DR

Les Djihadistes de Boko Haram ont multiplié leurs attaques

Tweet

« Le paysage terroriste en Afrique de l’Ouest et au Sahel reste difficile et complexe. Les groupes terroristes ont continué de s’étendre au Sahel et de faire de nombreuses victimes, ce qui compromet la stabilité régionale », a observé Vladimir Voronkov, chef du Bureau des Nations Unies de la lutte contre le terrorisme, devant les membres du Conseil de sécurité.



Deux des groupes affiliés à Daech dans la région, la province ouest-africaine de l’État islamique et l’État islamique dans le Grand Sahel, ont étendu et consolidé leurs zones d’opérations.