Assommés par l'Espagne, les Bleus du foot se contentent de la médaille d'argent Publié le vendredi 9 aout 2024

© Autre presse par DR

Assommés par l`Espagne, les Bleus du foot se contentent de la médaille d`argent

Ils ont tout donné pour revenir au score dans le temps réglementaire, les hommes de Thierry Henry ont fini par craquer en prolongations. Davantage réalistes, les Espagnols décrochent l'or pour la première fois depuis 1992.

La Roja a donc réalisé le doublé Euro-JO ce vendredi au Parc des Princes grâce notamment à un doublé de Sergio Camello en prolongations.



L'équipe de France n'a pas démérité, car elle n'a jamais lâché, mais elle a tout de même dû s'incliner face à des Espagnols cliniques face au but. Médaille d'argent, donc pour des Bleus qui ont réalisé un beau parcours malgré tout. 56ᵉ breloque pour la délégation tricolore.



Une première mi-temps regrettable

Très bonne entame de match des hommes de Thierry Henry, avec beaucoup d'intensité avec et sans ballon, ce qui donne une belle impression visuelle. Et, celle-ci va se concrétiser très rapidement quand Enzo Millot va profiter d'une mauvaise relance espagnole pour tenter sa chance dans le half-space droit. Sa frappe n'est pas captée par Arnau Tenas : 1-0 après 11 minutes, la finale est idéalement lancée !