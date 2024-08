CrossFit Games 2024 : Triste décès d’un athlète serbe lors d’une épreuve - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie CrossFit Games 2024 : Triste décès d’un athlète serbe lors d’une épreuve Publié le vendredi 9 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Lazar Djukic, un athlète serbe

Tweet

Lazar Djukic, un athlète serbe, est décédé ce jeudi lors de la première épreuve de natation, « Lake Day », des CrossFit Games 2024 à Fort Texas, aux États-Unis, selon un communiqué officiel de la direction de la compétition, a-t-on appris de LeParisien.



Djukic, qui participait à un défi combiné de course à pied et de natation, a été retrouvé mort dans le lac Marine Creek après avoir été aperçu en difficulté dans l'eau alors qu'il se rapprochait de la ligne d'arrivée.



L’organisation des CrossFit Games a exprimé sa profonde tristesse suite à cet incident et a affirmé coopérer pleinement avec les autorités pour comprendre les circonstances de cette tragédie. Les autres épreuves prévues pour la journée ont été suspendues. « Le bien-être des participants est notre priorité et nous avons le cœur brisé après cet évènement tragique », a déclaré l’organisation sur X.



Djukic, déjà connu pour ses participations dans quatre éditions précédentes des CrossFit Games, laisse derrière lui une communauté de sportifs attristés par cette perte. Les recherches menées par des bateaux et des plongeurs ont permis de retrouver le corps de l'athlète, marquant un jour sombre pour la compétition.



HB