Soutien aux pupilles de la nation | La lonase accorde 25 millions de francs cfa à l'ONPN Publié le vendredi 9 aout 2024

© Autre presse par DR

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE)

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) et l’Office National des Pupilles de la Nation (ONPN) viennent de sceller un partenariat visant à améliorer la situation des pupilles de la nation et à faciliter leur insertion socio-professionnelle, notamment pour ceux qui ont atteint l’âge adulte, informe un communiqué de l’Office National des Pupilles de la Nation.



« Cette collaboration témoigne de l’engagement des deux institutions en faveur de l’accompagnement de ces enfants orphelins déclarés pupilles », se réjouissent les deux directions.



La cérémonie de signature de ce partenariat s’est tenue au siège de la LONASE en présence de son Directeur Général, M. Toussaint Manga, et de Mme Fatima Mbengue, Directrice Générale de l’ONPN.



« À cette occasion, la Fondation LONASE a annoncé une contribution de 25 millions de francs CFA destinée à financer divers projets et initiatives en faveur des pupilles de la nation », renseigne la source.



Selon le communiqué, ce soutien financier vient s’ajouter aux efforts déjà déployés par l’ONPN pour améliorer les conditions de vie des pupilles et leur offrir des perspectives d’avenir meilleures.