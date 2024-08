Financement de l’entrepreneuriat féminin : le Gabon veut s’inspirer du modèle sénégalais - adakar.com

Publié le vendredi 9 aout 2024 | agpgabon.ga

Libreville – Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises/Industries, chargé des Activités Génératrices de Revenus, Marie Paulette Parfaite Amouyeme Ollame-Divassa, a reçu, le jeudi 08 août écoulé à Libreville, l’ancien ministre de l’Entrepreneuriat féminin du Sénégal, Seynabou Ly Mbacke, afin de discuter d’une stratégie d’accompagnement financier visant à renforcer le soutien gouvernemental aux entrepreneurs gabonais, a-t-on appris.



L’audience entre les deux personnalités a mis en lumière des initiatives importantes pour le développement des PME au Gabon. L’ancien ministre de l’Entrepreneuriat féminin du Sénégal, Seynabou Ly Mbacke, a proposé la mise en place d’une stratégie d’accompagnement financier visant à renforcer le soutien gouvernemental aux entrepreneurs gabonais, en s’inspirant des succès du Sénégal dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin.



Pour l’actuelle consultante sur les questions de micro-finance, il est essentiel de reconnaître le rôle des femmes dans l’économie. La création d’associations et de coopératives de femmes au Gabon serait un pas positif qui nécessite un accompagnement solide, notamment en matière d’éducation financière.



Le ministre des PME, Marie Paulette Parfaite Amouyeme Ollame-Divassa, a bien compris l’importance d’un partenariat stratégique et a demandé à ses équipes de collaborer étroitement avec les conseillers de l’ancien membre du gouvernement sénégalais. Cela pourrait déboucher sur un cadre de soutien structuré, incluant des formations, des ressources financières adaptées, et des mentors pour guider les entrepreneurs dans leurs démarches, indique-t-on.