Bénin : 5 ans de prison pour un imposteur se faisant passer pour un émissaire de Macky Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bénin : 5 ans de prison pour un imposteur se faisant passer pour un émissaire de Macky Sall Publié le vendredi 9 aout 2024 | Beninwebtv.com

© Autre presse

Prison

Tweet

Le jeudi 8 août 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict, condamnant un homme qui se faisait passer pour un chargé de mission de l’ancien président sénégalais Macky Sall.



L’homme, aspirant à une carrière diplomatique, s’est fait passer pour un diplomate et chargé de mission de l’ex-président Macky Sall, escroquant ainsi plusieurs victimes, notamment des femmes, en ligne. Poursuivi pour « escroquerie via internet », il est accusé d’avoir soutiré un total de 6,9 millions de FCFA, dont 5 millions à une première victime et 1,9 million à une seconde.



À la barre, l’accusé, assisté de son avocat, a reconnu les faits et a affirmé avoir remboursé les sommes dérobées aux victimes. Néanmoins, il a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 2 millions de FCFA.



De plus, le tribunal a retenu contre lui l’usage de faux documents administratifs, dont certains portaient la signature de l’ex-président Macky Sall. Suite au procès, le condamné a été placé sous la garde des agents de l’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB).