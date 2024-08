Sénégal: redressement fiscal pour Woodside qui exploite le gisement pétrolier de Sangomar - adakar.com

News Économie Article Économie Sénégal: redressement fiscal pour Woodside qui exploite le gisement pétrolier de Sangomar Publié le vendredi 9 aout 2024 | RFI

© Autre presse

Une entreprise britannique découvre du pétrole au large des côtés sénégalaises (médias)

C’est peut-être le début d’un bras de fer entre l’État sénégalais et l’entreprise australienne Woodside. Les médias révèlent que la compagnie qui exploite le gisement de pétrole de Sangomar s’est vu infliger un redressement fiscal de plus de 41 milliards de francs CFA, soit 62,5 millions d’euros. Mais Woodside conteste la procédure.



Avec notre correspondant à Dakar, Gwendal Lavina



C’est début juin que l’entreprise australienne a reçu la lettre l’informant du montant du redressement. Un montant qui aurait dû être bien plus important, selon le journal Libération qui révèle l’affaire. Lors de leur enquête sur les pratiques fiscales de Woodside, la direction générale des impôts du Sénégal aurait en effet découvert d’importants manquements aux règles.