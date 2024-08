La CAF rend hommage à Issa Hayatou : drapeaux en berne pour l’ancien président - adakar.com

La CAF rend hommage à Issa Hayatou : drapeaux en berne pour l'ancien président Publié le vendredi 9 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Issa Hayatou président de la Confédération Africaine de Football (CAF)

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de l’ancien Président de la CAF, Issa Hayatou, survenu ce jeudi.



Issa Hayatou, qui a dirigé la CAF de 1988 à 2017, a laissé un héritage significatif dans le football africain. Dr Motsepe a présenté ses plus sincères condoléances à la famille de l’ancien président, à la Fédération Camerounaise de Football, à son président Samuel Eto’o, ainsi qu’à l’ensemble du peuple camerounais. Dans son communiqué, il a souligné l’énorme contribution de Hayatou au développement et à l’expansion du football en Afrique, affirmant : « Il occupera à jamais une place dans nos cœurs et nos mémoires. »



Conformément aux directives de Dr Motsepe, les drapeaux de la CAF et de ses fédérations membres seront mis en berne pendant cinq jours, jusqu’au 13 août 2024, en hommage à Issa Hayatou.



La CAF et le football africain perdent une figure emblématique, dont l’impact sur le sport continuera d’être célébré et honoré. Que l’âme du Président Issa Hayatou repose en paix éternelle.



HB