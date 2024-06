Réduction du coût de la vie : le gouvernement annonce les nouveaux prix ce jeudI - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Réduction du coût de la vie : le gouvernement annonce les nouveaux prix ce jeudI Publié le jeudi 13 juin 2024 | RTS

© Autre presse par DR

Au Tchad : le Premier ministre Succès Masra remet la démission de son gouvernement

Tweet

Le Premier Ministre a annoncé lors du Conseil des ministres de ce mercredi, une série de mesures destinées à réduire le coût de la vie, qui seront rendues publiques ce jeudi 13 juin 2024.



« Abordant les mesures de baisse du coût de la vie, le Premier Ministre a présenté au Conseil les résultats des concertations organisées avec l’ensemble des parties prenantes, dans l’objectif de soulager le budget des ménages les plus défavorisés tout en veillant à la soutenabilité budgétaire », rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Selon la source, ces mesures qui portent sur certaines denrées de première nécessité, des produits et services de grande consommation et la facilitation de l’accès au logement seront rendues publiques ce jeudi 13 juin 2024.